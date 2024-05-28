Однако страх у украинских союзников постепенно начинает исчезать, поэтому в России прибегают к новым нарративам. Такой мыслью в эфире 24 Канала поделился российский публицист из США Андрей Пионтковский.

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Как менялась ядерная риторика Кремля

В 2018 году российский агент, генерал военной разведки Дмитрий Тренин бегал в США и умолял не предоставлять Украине противотанковые ракеты Javelin. Будто Россия из-за передачи этого оружия может применить ядерное оружие. Такая же ситуация происходила с передачей ЗРК Patriot, артсистем HIMARS, танков Abrams и другого оружия.

6 февраля 2022 года Владимир Путин во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном предупредил, что Россия может применить ядерное оружие в случае крайней необходимости.

24 февраля 2022 года в своем обращении российский диктатор в очередной раз напомнил: если страны вмешаются в так называемую "СВО", последствия для них станут непоправимыми за последнюю тысячу лет.

Однако недавно украинские партнеры разрушили последние так называемые "красные линии": США предоставили Украине американские ракеты ATACMS дальностью 300 километров и не было публичного запрета использования западного оружия по территории России.

"Красные линии" действовали пока у Запада чувствовался страх, что Путин может использовать ядерное оружие. Здесь Путина психологически переиграл Макрон, когда заявил, что нужно ставить правильно вопрос – о поражении России. Для этого Франция готова в случае необходимости отправить свои Вооруженные силы в Украину,

– отметил Пионтковский.

"Путин ответил стандартно, угрозами: "Будем нанести удары по Франции". Намекая на ядерное оружие. Тогда Макрон сообщил две вещи: "Мы уже участвуем в войне на территории Украины. Наши и британские специалисты вместе с украинцами работают над обслуживанием ракет". Кроме того, напомнил, что Франция также ядерная держава. Это шокировало всю российскую пропаганду", – добавил он.

Z-патриоты начали шуметь, что Париж объявил России войну. Поэтому россиянам будто бы нужно наносить удары по французам, и не обязательно ядерным оружием. То есть спектр угроз изменился. Об этом также свидетельствует заявление пресс-секретаря МИД России Марии Захаровой. Она сказала, что Россия будет вынуждена сбивать иностранные самолеты, которые появятся в Украине.

Запад понял, что ядерные угрозы – это пустой шантаж. Путин просто сдулся после слов Макрона о наличии у Франции ядерного оружия. Теперь разговоры о ядерке закончены. Из Кремля уже слышны нарративы о "корейском сценарии" для Украины или затяжной войне,

– констатировал Андрей Пионтковский.

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