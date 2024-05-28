Проте страх в українських союзників поступово починає зникати, через це в Росії вдаються до нових наративів. Такою думкою в етері 24 Каналу поділився російський публіцист зі США Андрій Піонтковський.

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Як змінювалася ядерна риторика Кремля

У 2018 році російський агент, генерал воєнної розвідки Дмітрій Тренін бігав у США та благав не надавати Україні протитанкові ракети Javelin. Буцім Росія через передачу цієї зброї може застосувати ядерну зброю. Така ж ситуація відбувалася з передачею ЗРК Patriot, артсистем HIMARS, танків Abrams та іншої зброї.

6 лютого 2022 року Владімір Путін під час зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном попередив, що Росія може застосувати ядерну зброю у разі нагальної потреби.

24 лютого 2022 року у своєму зверненні російський диктатор вкотре нагадав: якщо країни втрутяться у так звану "СВО", наслідки для них стануть непоправними за останню тисячу років.

Проте нещодавно українські партнери зруйнували останні так звані "червоні лінії": США надали Україні американські ракети ATACMS дальністю 300 кілометрів та не було публічної заборони використання західної зброї по території Росії.

"Червоні лінії" діяли поки в Заходу відчувався страх, що Путін може використати ядерну зброю. Тут Путіна психологічно переграв Макрон, коли заявив, що потрібно ставити правильно питання – про поразку Росії. Для цього Франція готова у разі необхідності відправити свої Збройні сили в Україну,

– зазначив Піонтковський.

"Путін відповів стандартно, погрозами: "Будемо завдати ударів по Франції". Натякаючи на ядерну зброю. Тоді Макрон повідомив дві речі: "Ми вже беремо участь у війні на території України. Наші та британські спеціалісти разом з українцями працюють над обслуговуванням ракет". Крім того, нагадав, що Франція також ядерна держава. Це шокувало всю російську пропаганду", – додав він.

Z-патріоти почали галасувати, що Париж оголосив Росії війну. Відтак росіянам буцім потрібно завдавати ударів по французах, і не обов'язково ядерною зброєю. Тобто спектр погроз змінився. Про це також свідчить заява речниці МЗС Росії Марії Захарової. Вона сказала, що Росія буде вимушена збивати іноземні літаки, які з'являться в Україні.

Захід зрозумів, що ядерні погрози – це пустий шантаж. Путін просто здувся після слів Макрона про наявність у Франції ядерної зброї. Тепер розмови про ядерку закінчені. З Кремля уже чутно наративи про "корейський сценарій" для України або затяжну війну,

– констатував Андрій Піонтковський.

Ядерна зброя: актуальні новини