Меньше России – больше Европы: друзья Кремля неожиданно нанесли ему болезненный удар под дых

Все радуются, что Борис Джонсон выдержал голосование по поводу доверия ему как премьеру. Борис, конечно, боец, но радуемся рано.

Британский тыл Украины

Ведь вопрос доверия никуда не делся. Консервативная партия разделена и неизвестно, сможет ли Борис ее объединить.

И это еще HIMARSы не подвезли: в России начался "фестиваль" массовой выдачи медалей

Важно, что сейчас у нас бетонная поддержка в Британии, независимо от персоналий. Уйдет ли Борис в будущем в отставку или нет, эта поддержка будет с нами. Хотя Борис все равно особенный и, главное, симпатизирует Украине.



Несмотря на то, что Кремль считал Балканы дружественными, там тоже начали дистанцироваться от путинского кодла / Фото Getty Images

Балканский копняк для Москвы

Чему очевидно можно порадоваться, так это унижению России на Балканах. Лаврову закрыли воздушное пространство для посещения Сербии. И это не просто удар под дыхание. Это Балканы, которые Россия многие годы считала своей сферой влияния – как и для нас.

России указали, что она "нежелательна" именно на Балканах. Европу постепенно зачищают от России – здесь у нас в Украине и теперь последовательно на Балканах. Это нужно довести до конца: меньше России больше Европы.

Важно – надолго ли Джонсон сохранил свой пост: смотрите видео