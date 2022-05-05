Меньше всего за более 30 лет: всего 11% украинцев сожалеют о распаде СССР

После полномасштабного вторжения России у многих украинцев изменились взгляды на СССР. Сейчас все советское большинство воспринимает как враждебное, и только 11% опрошенных сожалеют, что Союз распался.

Об этом говорится в итогах 10 общенационального опроса в условиях войны, проведенном социологической группой "Рейтинг". Накануне 9 мая респондентам задали вопросы советского прошлого, национально-освободительного движения, отношения к запрету символов, демонтажу памятников и т.д.

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Все меньше украинцев ностальгируют по СССР

Полномасштабное вторжение России оказало большое влияние на восприятие украинцами идеологических вопросов, особенно связанных с "общей" советской историей. Результаты многолетних наблюдений на территориях обеих стран лишь подтверждали движение общественного мнения по этому поводу в противоположных направлениях. Примером является показатель ностальгии по распаду СССР :

В России за последние 10 лет он в большинстве своем рос. В частности, с 2010 года вырос с 55% до 63%.

В Украине он, наоборот, снижался – с 2010 года показатель снизился с 46% до 11%.

Следствием этого стало то, что на место некогда веских навязанных советской пропагандой исторических фигур стали возвращаться украинские национальные герои и символы. Поэтому на конец апреля 2022 года в Украине зафиксировали самый низкий за историю наблюдений показатель ностальгии по распаду СССР – 11%. Не сожалеет о советском прошлом абсолютное большинство – 87%.

Также из-за российской агрессии произошел резкий перелом в идеологических взглядах украинцев по поводу чего-либо связанного со страной-террористкой. В стране резко произошла "декоммунизация" и "дерусификация" общественного мнения. Все советское часто воспринимается украинцами как русское, то есть враждебное. Причина этого в том, что российские оккупанты используют в войне против Украины советские символы и спекуляции на "общем" историческом прошлом.

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Война резко изменила мнение украинцев по поводу Дня Победы

Украинцы также стали иначе относиться ко Дню Победы 9 Мая. К 2022 году 80% взрослого населения воспринимали этот праздник как имеющий весомый личный символизм. В то же время после нападения России оно стало:

пережитком прошлого – для 36% украинцев,

обыденностью – для 23%.

Кроме того, "победный" символизм этого дня сменился на "мемориальный":

для 80% опрошенных – это День памяти;

для 15% – День победы (в 2018 таковых было 58%).

В то же время 78% опрошенных высоко оценивают вклад украинского народа в победу над фашизмом, а 67% – убеждены, что Украина сделала наибольший вклад во Второй мировой войне.

О России такого мнения придерживаются 23%,

о Беларуси – 24%,

о других странах СССР – 21%,

о США – 30%,

о Великобритании – 27%.

Также 3 четверти респондентов считают, что украинские военные защищают сегодня Украину и Европу, и только 22% людей полагают, что только народ Украины.

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