Меньше всего заработал Арахамия: какими были зарплаты нардепов в Верховной Раде в 2021

В течение 2021 года Давид Арахамия ("Слуга народа") заработал в Верховной Раде более 410 300 гривен. Должностной оклад политика составил 23 835 гривен.

Юрий Бойко ("Оппозиционная платформа – За жизнь") в течение года заработал 485 425 гривен. Должностной оклад – 22 700 гривен.

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Сколько заработали другие нардепы

Антон Герасимов ("ЕС") – 540 867 гривен. Должностной оклад – 22 700 гривен.

Ирина Геращенко (ЕС) – 582 783 гривны. Должностной оклад – 22 700 гривен.

Виктор Медведчук ("Оппозиционная платформа – За жизнь") – 445 869 гривен. Должностной оклад – 22 700 гривен.

Вадим Рабинович ("Оппозиционный блок") – 465 579 гривен. Должностной оклад – 23 381 гривны.

Юлия Тимошенко ("Батькивщина") – 486 593 гривен. Должностной оклад – 23 835 гривны.

Елена Шуляк ("Слуга народа") – 546 058 гривен. Должностной оклад – 23 381 гривна.

Александра Устинова ("Голос") – 504 352 гривен. Должностной оклад – 22 700 гривен.

Приоритеты совета на 2022 год

Спикер Руслан Стефанчук рассказал про приоритеты Верховной Рады в 2022 году. В частности, народные избранники сосредоточатся на таких вопросах:

усилении народовластия;

реформе Службы безопасности Украины;

пенсионной реформе;

градостроительстве.

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