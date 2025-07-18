Мерц говорит, что Patriot будут в Украине уже через недели: СМИ объяснили, как это возможно

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Украина получит системы Patriot в ближайшие недели. Вероятно, речь идет о предоставлении комплексов за счет уже запланированных поставок по контрактам с третьими странами.

Так, стало известно, что Украина может получить 17 установок Patriot и примерно 140 ракет за счет Швейцарии, передает 24 Канал.

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Как Украина может получить Patriot так быстро?

Издание Defense Express обратило внимание, что сроки передачи новых ЗРК Patriot Украине очерчены в пределах "недель" выходят за пределы известных сроков обучения операторов даже по ускоренной программе.

Ведь нужно не только транспортировать и установить системы, но и научить украинские расчеты.

Так, конце 2023 года в Германии одна группа из 70 человек прошла обучение по сжатой программе. Она тогда заняла 1,5 месяца.

Впрочем, даже такой срок обучения довольно мало коррелируется со сроком, что измеряется в "неделях".

Вероятно, заявление Фридриха о "неделях" может означать то, что в Германии на постоянной основе шла непрерывная подготовка новых расчетов даже без четкой уверенности в том, что ВСУ будут получать дополнительные батареи Patriot.

Или же получение дополнительных ЗРК было согласовано ранее. Но из-за смены администрации Белого дома было отсрочено. То есть уже было подготовлено необходимое количество расчетов.

Самый пессимистичный вариант – это то, что Мерц имел в виду, что "недели" уйдут только на транспортировку Patriot в Европу, после чего начнется отсчет срока подготовки операторов на них. Итак, тогда срок получения этих дополнительных средств ПВО сдвигается в категорию "месяцы".