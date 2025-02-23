Мерц резко высказался в сторону США на фоне последних заявлений об Украине

Фридрих Мерц, который побеждает на выборах в Германии, резко высказался в адрес Трампа, который в последнее время критикует Украину. Мерц обвинять США в том, что им безразлично будущее Украины, а соответственно и Европы.

Об этом сообщает 24 Канал.

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Фридрих Мерц раскритиковал Трампа из-за того, что тому "относительно безразлично будущее Украины". Поэтому Германия требует не зависеть от Соединенных Штатов так же.

Моим абсолютным приоритетом будет достижение независимости от США. Из последних заявлений, сделанных на прошлой неделе, становится понятно, что США относительно безразлично к будущему Украины,

– заявил лидер ХДС/ХСС.