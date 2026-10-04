Канцлер Германии Фридрих Мерц во время визита в Киев оказался в зоне воздушной тревоги и услышал взрывы. Вместе с президентом Владимиром Зеленским он находился возле поврежденного здания Национальной академии наук Украины, когда в столице зазвучали сирены.

Об этом сообщает Reuters.

Что сказал канцлер?

Фридрих Мерц 4 октября прибыл в Киев, где встретился с Владимиром Зеленским. Визит канцлера проходит на фоне новой волны российских атак на столицу.

Во время пребывания Мерца в Киеве в городе объявляли воздушную тревогу, а жители слышали взрывы и работу противовоздушной обороны. Один из российских ударов пришелся на Северный мост через Днепр: было повреждено дорожное покрытие, а два человека пострадали.

Мерц прибыл в Киев – и попал под атаку: смотрите видео

Мерц вместе с Зеленским также посетил поврежденное здание Национальной академии наук Украины. По нему российские войска нанесли удар несколько дней назад, в результате чего здание получило существенные повреждения.

Во время визита немецкий канцлер обратился к российскому руководству с призывом прекратить войну.

Я могу лишь повторить это еще раз: господин Путин, положите конец этой бессмысленной войне,

– сказал Мерц.

Он также подчеркнул, что Украина и ее партнеры готовы к переговорам, но российские атаки на гражданское население должны прекратиться.

Мы готовы к переговорам, мы готовы обсуждать прекращение этой войны, но эти варварские нападения на гражданское население Украины должны прекратиться,

– добавил он.

В ходе визита Мерц должен объявить о пакете поддержки, который предусматривает 1 миллиард евро военной помощи и еще 350 миллионов евро на восстановление украинской энергетической инфраструктуры. Также ожидается заключение соглашения между Украиной и Германией о совместном производстве беспилотников. Речь идет о сотрудничестве в сфере дронов, ракет и программного обеспечения.

В состав немецкой делегации вошли, в частности, представители оборонных и технологических компаний. Среди них – руководители Siemens Energy, Hensoldt, Diehl Defence и Quantum Systems.

В то же время Мерц планирует обсудить с украинскими властями дальнейшее проведение реформ, которых требуют партнеры Украины в ЕС, в частности в сфере борьбы с коррупцией.

Напомним, 4 октября враг вновь совершил атаку на Киев. В частности, одно из попаданий пришлось на Северный мост. Пострадали два человека. Одного из них медики госпитализировали, другому оказали помощь на месте.

В результате атаки также было повреждено дорожное покрытие моста. Из-за удара движение по мосту ограничивали, что дополнительно затруднило передвижение между левым и правым берегами столицы. Известно, что в течение ночи и утра 4 октября в Киеве 10 раз объявляли воздушную тревогу.