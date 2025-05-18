Немецкий канцлер после выборов политически стал несколько другим человеком. Об этом 24 Каналу рассказал политолог Олег Лесной, отметив, что его новые формулировки и их последовательность не могут нравиться.

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Что не так с заявлениями Мерца

Немецкий чиновник фактически подтвердил, что сначала должно быть прекращение огня, а тогда начнутся другие обсуждения, потому что сейчас к ним не готовы. Мерц мог выбрать другую формулировку. Например, сказать, что после объявления перемирия, Европа сразу рассмотрит введение войск в том или ином виде, а не говорить о том, что готовности вообще нет.

Можно же так сформулировать? Потому что сейчас это месседж кому? Путину, Трампу или нам всем вместе? Пока они будут играть в этом всем, то увидят российские танки в Берлине, потому что именно туда они идут на самом деле,

– подчеркнул политолог.

Мы видим, что политики боятся, чтобы их оружие время не было под Москвой, чтобы их военные не были на территории Украины. Создается впечатление, что только россияне воевали, а все остальные смотрели по телевизору, как это все происходило.

Конечно, Европа демонстрирует на словах очень серьезную сплоченность и поддержку. Европейские лидеры вместе звонили Дональду Трампу, настаивали на прекращении огня. Но так же они обещали жесткие санкции на следующий день, если Путин проигнорирует переговоры.

А где эти адские санкции? Их нет, потому что все поворачивают голову и смотрят на Трампа. А Трамп говорит, что еще договорится с Путиным. Это очень плохая история для Европы,

– добавил Олег Лесной.

Если европейцы продолжат играть "вторым номером", то для них все закончится совсем несчастливо. Не надо забывать, что война происходит именно в Европе, а глядя на планы Путина, он готовится к масштабным действиям в отношении стран НАТО.

Об угрозе для северного фланга НАТО говорили уже давно. Даже называли приблизительные цифры о 3 – 6 лет. Пока Европа еще имеет время, но не надо постоянно говорить о неготовности. Стоит выбирать варианты и к ним готовиться.