Канцлер Германии в интервью заявил журналистам, что не собирается встречаться с российским президентом, ведь результатами таких контактов являются новые обстрелы Украины.

Тактика Путина в отношении зарубежных лидеров

Фридрих Мерц назвал примеры поездки премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву и разговор с Владимиром Путиным бывшего федерального канцлера Германии Олафа Шольца. Каждый раз после этих событий Россия наносила удары по украинской инфраструктуре. Мерц даже напомнил, что россияне всегда били по больницам. К этому его ряду примеров я бы добавил также и бомбардировки детской больницы в Киеве во время пребывания в Москве премьер-министра Индии Нарендра Моди. Об этом заявил Виталий Портников, информирует 24 Канал.

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Мы прекрасно понимаем, для чего Путин это делает:

во-первых, он воспринимает любое желание диалога с ним как проявление слабости;

во-вторых, хочет сделать иностранных политических лидеров соучастниками своих преступлений.

Второй пункт является важной частью тактики Путина в его отношениях с американским президентом Дональдом Трампом. Ведь после того, как Трамп вернулся в Белый дом, количество обстрелов украинской территории, разрушения жилых кварталов и убийства гражданских жителей Украины серьезно увеличились.

Таким образом Путин надеется не дать Трампу возможности отказаться от дальнейшего диалога с ним. По мнению главы Кремля, американский президент должен быть окончательно скомпрометирован своими контактами с российским лидером во время убийства гражданских украинцев.

У Мерца спросили, как он относится к контактам Трампа с Путиным и к оценкам, которые Трамп неоднократно давал российскому президенту. Мерц ответил, что изменение отношения американского президента к его российскому коллеге – это процесс.

Действительно, надо отметить, что в последние недели оценка поведения Путина со стороны Трампа значительно изменилась. Похоже, американский президент начинает осознавать насколько сложно ему будет договориться с российским коллегой даже о прекращении огня. Вероятно, Трамп осознает, насколько серьезными для него становятся репутационные риски в отношениях с Путиным.

Это еще и происходит на фоне очевидных внутриполитических поражений американского президента и уменьшения его рейтинга поддержки среди граждан США. Отношение к Путину становится для Трампа очередной токсичной проблемой.

Однако для того, чтобы американский президент это осознавал, нужно, чтобы и его западные партнеры постоянно напоминали о своей готовности восстанавливать отношения с США и одновременно о нежелании контактировать с Путиным.

Россия не прорвала дипломатическую изоляцию

Позиция Мерца кажется более бескомпромиссной, чем позиция его предшественника Олафа Шольца. Бывший немецкий федеральный канцлер, как известно, был одним из последних западных политических лидеров, который продолжал контактировать с Путиным после начала большой российской агрессии против Украины и первым из западных политических лидеров, если не учитывать Орбана, который возобновил контакты с Путиным во время большой войны.

Хотя мне кажется, что разговор Шольца и Путина, о котором как раз и упоминал в своем интервью Мерц, был внутриполитическим шагом. Немецкие социал-демократы тогда боролись за сохранение своей роли в будущей правительственной коалиции. Разговором с Путиным Шольц, который пытался сохранить власть в условиях, когда никаких реальных политических оснований для этого не оставалось, хотел побороться за голоса тех немецких избирателей, которые до сих пор безосновательно надеются на возможность восстановления отношений с Россией.

Тогда этот шаг мог казаться прорывом дипломатической изоляции Путина. Однако теперь, когда Мерц говорит, что не собирается разговаривать с российским лидером, мы видим, что никакого прорыва дипломатической изоляции на самом деле не произошло.

Даже Трамп, который начал контакты с Путиным и создал у него иллюзию о возможности возвращения к контактам с Западом, не смог сделать ничего для того, чтобы к нему присоединились другие западные лидеры.

Фактически, Трамп остается единственным западным руководителем, который готов к диалогу с Путиным и отстаивает необходимость этого диалога ради прекращения войны. Однако этот абсолютно иллюзорный и безответственный подход Трампа и его администрации к американской внешней политике и контактам с Россией скоро будет опровергнут самой логикой жизни. Трампу, вне его собственных желаний, также придется отказаться от дальнейших контактов с российским президентом.