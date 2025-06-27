Что Путину надо от Трампа

Эрдоган подчеркнул, что Турция готова обеспечить такую встречу. Хотя мы понимаем, что эти высказывания – это попытка Эрдогана доказать Трампу свои возможности, а не их настоящее отражение. Об этом заявил Виталий Портников, информирует 24 Канал.

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Неизвестно, насколько самому Владимиру Путину нужен в роли посредника Реджеп Эрдоган и самое главное – собирается ли президент России завершать российско-украинскую войну договоренностями с Дональдом Трампом.

Путин прекрасно знает, что как важное условие для договоренностей Трамп будет выдвигать идею прекращения огня. В то же время Путин уже неоднократно отказывал ему в этом. Сейчас нет никаких признаков, что российский президент собирается соглашаться с инициативами своего американского коллеги.

Условие, что украинские войска должны оставить всю территорию Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей связано не столько с желанием России установить контроль над чужими территориями даже без военной оккупации, сколько с дестабилизацией Украины с целью оккупации новых регионов. В Кремле считают, что готовность украинского руководства к выводу войск может ускорить внутреннюю дестабилизацию в Украине, нужную России для дальнейших военных действий.

Если союзники Украины будут настаивать на выводе войск, а Киев с этим не будет соглашаться, то, по мнению российских аналитиков, это может привести к конфликтам между Трампом и Зеленским. Кстати, именно для создания такого конфликта Россия и требовала от США, чтобы они признали российский статус Крыма.

На самом деле такое признание не нужно Путину, но в Москве просчитали, что публичные заявления американского президента о такой возможности создадут линию напряжения в отношениях между Вашингтоном и Киевом, и Вашингтоном и европейскими столицами.

Все усилия Путина и российской дипломатии направлены на создание более комфортных условий для продолжения российско-украинской войны в ближайшем будущем. Так зачем тогда Путину встречаться с Трампом? Ведь встретиться с американским президентом и отказать ему в любом решении завершения войны – это создать для себя ненужные риски.

Путин уже понял, какой должна быть его тактика во взаимоотношениях с Трампом – тянуть время на российско-украинских переговорах, продолжать боевые действия и массированные обстрелы Украины, надеясь что украинское общество само осознает необходимость капитуляции. Ну, и вместе с этим выступать с комплиментарными заявлениями в отношении Трампа, надеясь, что это заблокирует новые санкции против России и любые новые решения, которые бы усложнили Путину решение главной политической задачи – уничтожение украинского государства.

Окно возможностей

Международная ситуация после израильско-иранской войны изменилась. Пока Трамп наслаждается имиджем победителя и человека, говорящего о мире через силу, то открылось окно возможностей. Президент США может настаивать на встрече с российским президентом, надеясь, что Путин убедился в готовности Трампа использовать силу, а потому не будет таким неуступчивым.

Возможно, именно поэтому американский лидер сейчас говорит о российском коллеге уже без тех восторженных эпитетов, которые мы слышали в первые месяцы пребывания Трампа у власти.

Трамп, кажется, начинает искренне не понимать, почему Путин не может воспользоваться возможностью, чтобы "сохранить лицо" и выйти из войны. Он просто не осознает, что для Путина сохранение лица – это возвращение России к границам Советского Союза 1991 года, а все остальное он будет считать поражением России.

В этой ситуации, с одной стороны, интересы Путина и Трампа продолжают быть диаметрально противоположными, а с другой – есть достаточно недолгий и шаткий период, когда Путин может опасаться, что откровенный отказ Трампу приведет к серьезному ухудшению российско-американских взаимоотношений. Именно этой недолгой ситуацией, вероятно, и желает воспользоваться Эрдоган. По крайней мере, пока это окно возможностей не закроется.