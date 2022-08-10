"Моя незалежна": 24 канал выпустил новую коллекцию эксклюзивного мерча

Эксклюзивный мерч 24 канала, который уже успел полюбиться нашим читателям, постепенно расширяется. Мы запускаем новую коллекцию – ко Дню Независимости Украины.

Так, мы подобрали вам удобный наряд на 24 августа. В продаже появились футболки с надписями "Моя незалежна".

Кстати Любимый мерч 24 канала стал еще ближе

Новые футболки с HIMARS

Традиционно в черном и белом цвете. Кроме этого, можно выбрать футболку с государственной символикой Украины – тризубом.

Или есть другой вариант – принт с изображением HIMARS, которые стали кошмарным сном для оккупантов. К слову, на футболке сразу есть ответ на вопрос "что по ру*не?".



Новая коллекция мерча 24 канала ко Дню Независимости

Напомним, все товары собраны на сайте магазина – 24 канал Shop. Там можно посмотреть весь ассортимент и цены. У нас есть услуга предзаказа, а также наложенный платеж.

Товар можно получить через любое отделение "Новой почты" или самостоятельно забрать во Львове по адресу площадь Галицкая, 15.

Поддержи информационный фронт

Приобретя любимый мерч, вы помогаете нам на информационном фронте. Острые цитаты ведущих Екатерины Соляр и Артема Овдиенко будут поддерживать ваш боевой дух.

Варианты надписей на футболках:

Величний народ величної країни,

Геть окупантів у запоребрикову область,

Не будь маленьким людом.

Для вас подготовили разные дизайны. С такими же надписями и рисунками в продаже есть чашки. Поговаривают, что с ними утренний кофе становится вкуснее.

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