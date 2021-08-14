Меркель будет иметь влияние в политике и после отставки, – Верещук о результатах визита в Киев

Перед финалом своей политической карьеры канцлер Германии Ангела Меркель приедет в Киев. Несмотря на то, что поездка состоится перед отставкой, для Украины она все равно важна. Дело в том, что Меркель и без должности будет иметь влияние в политике.

Об этом "слуга народа" рассказала в программе "Перекрестный допрос" с Екатериной Соляр на 24 канале. Она отметила, что Меркель является самой влиятельной женщиной мира.

К теме На жизнь, помощников и водителя: какой будет пенсия Меркель после отставки

"Очевидно, что она будет иметь влияние и после официального, формального завершения своей карьеры", – отметила "слуга".

По ее словам, президент США Джозеф Байден, конечно, возлагается на Германию, как на лидера европейского континента. Он хочет сотрудничать по старым лекалам.

"Он ставит на Германию. Ангела Меркель, которая много лет с ним сотрудничала, конечно, тоже будет играть роль. Она тоже хочет, чтобы ее партия победила и оставалась в мейнстриме политики: европейской и мировой", – отметила Верещук.

Итак, Меркель сделает все, чтобы поездка в Украину и России завершилась для нее и ее страны положительно. Как используем это мы? Это зависит от нас,

– подытожила "слуга народа".

. Меркель приедет в Киев 22 августа. Тогда же встретится с Владимиром Зеленским.

Интервью с Ириной Верещук в "Перекрестном допросе": смотрите видео

Отставка Меркель: коротко о главном