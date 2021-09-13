Меркель отправилась в прощальную поездку на посту: какие страны посетит канцлер Германии

Ангела Меркель пока еще на посту канцлера Германии отправилась в поездку по Балканам. В частности, 13 сентября она посетит Сербию, после отправится в соседнюю Албанию.

Меркель запланировала на 13 сентября поездку в Белград – столицу Сербии. Это будет один из последних визитов канцлера Германии на посту.

Читайте также Не все равно, кто будет в следующем правительстве, – Меркель в последний раз выступила в Бундестаге

Прощальная поездка Меркель на посту канцлера

В Белграде Меркель обсудит с сербским президентом Александром Вучичем политическое и экономическое сотрудничество и процесс интеграции страны в Евросоюз.

К слову, Вучич назвал поездку Меркель "большой честью для Сербии и возможностью поблагодарить ее за все, что она сделала для страны и региона в течение своего длительного и успешного срока пребывания на должности".

А 14 сентября канцлер отправится в соседней Албанию, где проведет встречу с премьер-министрами 6 западнобалканских государств, которые не входят в ЕС – Албании, Боснии и Герцеговины, Косово, Черногории, Северной Македонии и Сербии.

По информации немецкого правительства, переговоры будут сосредоточены на региональном сотрудничестве.

Меркель уходит с поста канцлера: что известно