Меркель получила предупреждение от правительства: просят снизить расходы ее офиса в Бундестаге
Источник:Spiegel
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель получила предупреждение от коалиционного правительства. Ее просят соблюдать дисциплину расходов по работе со своим офисом в Бундестаге.
"Великолепное" наполнение офиса Меркель также критикуют. Речь идет о 9 сотрудниках, которые там работают.
Интересно Очередное скандальное заявление Меркель: теперь не жалеет о сотрудничестве с Россией и покупке газа
Меркель просят соблюдать дисциплину в расходах ее офиса
В докладе министерства финансов Германии, который подготовили для бюджетного комитета Бундестага, говорится, что между офисом действующего канцлера Олафа Шольца и офисом Меркель состоялись переговоры, в ходе которых, в частности, обсудили "кадровое обеспечение в соответствии с требованиями".
Бывшему канцлеру разъяснили, что офис не является "уставным" – он создан для "исполнения должностных обязанностей и постоянных обязательств". Кроме того, его нельзя использовать "в личных целях и для получения дополнительного дохода".
Возмещение командировочных расходов могут рассматривать только, "если бывший федеральный канцлер совершает поездку от имени и в интересах Федеративной Республики Германия".
В 2019 году бюджетный комитет решил снизить размер офисов бывшего канцлера. Экс-главы правительства должны иметь максимум:
- 1 офис-менеджер,
- 2 спикеров,
- 1 клерка или принтер,
- 1 "главного водителя".
Однако в офисе Меркель работают 9 сотрудников, выходящих за эти пределы.Любопытно! Ангела Меркель возглавляла правительство Германии с 2005 по 2021 год. В то время ввели в эксплуатацию российский газопровод "Северный поток-1", а также завершили строительство "Северного потока-2". Последний газопровод так и ввели в эксплуатацию, так как нынешний канцлер Олаф Шольц остановил процесс его сертификации незадолго до полномасштабного вторжения России в Украину.
Стоит посмотреть – Подоляк мощно ответил Меркель на заявление о мире с Россией: видео