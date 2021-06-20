Взять пример с Байдена: Меркель считает, что ЕС следует разговаривать с Россией

Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что Евросоюз должен проводить активный диалог с Москвой. Политик отметила, что Россия хотя и несет угрозы, однако вместе с тем является и большой соседкой стран евросообщества.

Об этом Меркель заявила в Берлине перед встречей с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Вести переговоры с Кремлем, отметила она, – в интересах Брюсселя.

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Мы очень заинтересованы, если мы хотим безопасности и стабильности в ЕС, оставаться в диалоге с Россией, как тяжело это не было бы,

– сказала Меркель.

Меркель посоветовала взять пример с Байдена

В качестве примера канцлер Германии привела Джо Байдена. Ведь президент США встретился с Владимиром Путиным и имел с главой Кремля "достаточно открытый диалог". Поэтому Евросоюз со своей стороны может сделать то же самое.

Только во время процесса переговоров можно понять позиции друг друга. Меркель также напомнила, что многие страны ЕС подверглись "гибридным атакам России", а прогресс в решении ситуации на Востоке Украины желает быть лучшим.

Сам вопрос отношений с Москвой станет одним из приоритетных вопросов саммита Евросоюза. Встреча стартует уже в конце следующей недели.

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Меркель ранее упомянула об оккупации Крыма

Отметим, что во время произнесения речи спустя 80 лет со времени нападения Германии на СССР Меркель вспомнила и об оккупации Крыма. Она заявила, что политика России в отношении полуострова и поддержка сепаратистов являются нарушением международного права. Таким образом Москва подрывает послевоенный строй в Европе.