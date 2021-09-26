Меркель уже проголосовала: в Германии стартовали выборы в Бундестаг

В Германии в воскресенье, 26 сентября, стартовали выборы в Бундестаг. В 08: 00 по местному времени в стране заработали более 60 тысяч избирательных участков.

Рекордное количество партий и более 2 тысяч кандидатов

В 2021 году проголосовать на выборах имеют право 60,4 миллиона человек. Всего население Германии составляет около 83,2 миллиона человек.

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Многие уже воспользовались возможностью проголосовать по почте. В частности, это сделала и Ангела Меркель.

К выборам допустили сразу 47 партий. Это рекорд для страны.

Всего на место в федеральном парламенте претендуют 6 211 кандидатов. Самому младшему из них только исполнилось 18 лет, а самый старший – уже отпраздновал свой 91-й день рождения.

Доля женщин среди кандидатов составляет лишь 33%. В то же время женщин, которые будут голосовать на выборах, – на 2 миллиона больше, чем мужчин.

Предварительные результаты выборов объявят уже в 18:00. В общем на обработку бюллетеней планируют потратить 4 – 5 недель.

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