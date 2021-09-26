Меркель уже проголосовала: в Германии стартовали выборы в Бундестаг
Источник:Укринформ
В Германии в воскресенье, 26 сентября, стартовали выборы в Бундестаг. В 08: 00 по местному времени в стране заработали более 60 тысяч избирательных участков.
Рекордное количество партий и более 2 тысяч кандидатов
В 2021 году проголосовать на выборах имеют право 60,4 миллиона человек. Всего население Германии составляет около 83,2 миллиона человек.
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Многие уже воспользовались возможностью проголосовать по почте. В частности, это сделала и Ангела Меркель.
К выборам допустили сразу 47 партий. Это рекорд для страны.
Всего на место в федеральном парламенте претендуют 6 211 кандидатов. Самому младшему из них только исполнилось 18 лет, а самый старший – уже отпраздновал свой 91-й день рождения.
Доля женщин среди кандидатов составляет лишь 33%. В то же время женщин, которые будут голосовать на выборах, – на 2 миллиона больше, чем мужчин.
Предварительные результаты выборов объявят уже в 18:00. В общем на обработку бюллетеней планируют потратить 4 – 5 недель.
Последние дни Меркель на посту канцлера
- В сентябре 2021 года Меркель в последний раз выступила в Бундестаге. Политик говорила о борьбе с изменением климата, развитии "зеленой" энергетики и противодействии терроризму.
- Кроме того, канцлер призвала народ вакцинироваться.
- Также политик отметила, что ей "ни в коем случае не все равно, кто будет в следующем правительстве". В частности, Меркель выразила симпатию к Армину Лашету как своему преемнику.
- Уже 13 сентября Меркель отправилась в прощальную поездку. Политик посетила Сербию и Албанию.
- Также Меркель обсудила ряд важных вопросов с президентом Франции Эммануэлем Макроном. В частности, на повестке дня были темы Украины, Ирана, Ливии и Беларуси.