Меркель надеется на скорую встречу с Зеленским

Ангела Меркель в ближайшее время надеется встретиться с новым Президентом Украины Владимиром Зеленским. Однако когда точно – пока не говорит.

Детали планов главы немецкого правительства и сроки такой встречи в Берлине пока не называют, сказала представитель федерального правительства Мартина Фитц, сообщает корреспондент Укринформа.

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При этом Фитц отметила, что канцлер Германии продолжает наблюдать за ситуацией в Украине.

О конкретной дате я не могу пока ничего сказать. Однако, как известно, канцлер всегда имеет большой интерес к развитию ситуации в Украине и, конечно же, будет иметь в виду возможность скорой встречи,

– сказала Фитц.

Отметим, сразу после второго тура президентских выборов канцлер Германии поздравила Владимира Зеленского с победой, пообещав Украине дальнейшую поддержку правительства Германии. Тогда она добавила, что была бы рада вскоре принять Зеленского в Берлине.

Когда состоится инаугурация Владимира Зеленского?Утром 16 мая Верховная Рада наконец утвердила дату инаугурации Владимира Зеленского в соответствии с решением нардепов, которое поддержали 315 человек. Церемония состоится 20 мая. Пресс-служба Зеленского уже начала аккредитовать журналистов на событие. По их словам, инаугурация Владимира Зеленского начнется в 10:00.



Согласно Конституции, избранный президент должен принести присягу народу Украины на торжественном заседании Верховной Рады, что проводят в сессионном зале украинского парламента. В день торжественного заседания Верховная Рада Украины не рассматривает других вопросов. Приведение Президента Украины к присяге осуществляет Глава Конституционного Суда.