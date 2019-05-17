Меркель сподівається на швидку зустріч із Зеленським

Ангела Меркель найближчим часом сподівається зустрітися з новим Президентом України Володимиром Зеленським. Однак коли точно – наразі не каже.

Деталі планів глави німецького уряду та терміни такої зустрічі в Берліні поки не називають, сказала представник федерального уряду Мартіна Фітц, повідомляє кореспондент Укрінформу.

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При цьому Фітц зазначив, що канцлерка Німеччини продовжує спостерігати за ситуацією в Україні.

Про конкретну дату я не можу поки що нічого сказати. Однак, як відомо, канцлер завжди має великий інтерес до розвитку ситуації в Україні і, звичайно ж, матиме на увазі можливість швидкої зустрічі,

– сказала Фітц.

Зазначимо, відразу після другого туру президентських вбиорів канцлер Німеччини Апривітала Володимира Зеленського з перемогою, пообіцявши Україні подальшу підтримку уряду Німеччини. Тоді вона додала, що була б рада незабаром прийняти Зеленського в Берліні.

Коли відбудеться інавгурація Володимира Зеленського?Уранці 16 травня Верховна Рада нарешті затвердила дату інавгурації Володимира Зеленського відповідно до рішення нардепів, яке підтримали 315 осіб. Церемонія відбудеться 20 травня. Прес-служба Зеленського уже почала акредитувати журналістів на подію. За їхніми словами, інавгурація Володимира Зеленського розпочнеться о 10:00.



Відповідно до Конституції, обраний президент мусить скласти присягу народові України на урочистому засіданні Верховної Ради, що проводять у сесійній залі українського парламенту. У день урочистого засідання Верховна Рада України не розглядає інших питань. Приведення Президента України до присяги здійснює Голова Конституційного Суду.