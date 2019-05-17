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      Меркель сподівається на швидку зустріч із Зеленським

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      Меркель розраховує незабаром зустрітися з Зеленським
      Меркель розраховує незабаром зустрітися з Зеленським / Getty Image

      Ангела Меркель найближчим часом сподівається зустрітися з новим Президентом України Володимиром Зеленським. Однак коли точно – наразі не каже.

      Деталі планів глави німецького уряду та терміни такої зустрічі в Берліні поки не називають, сказала представник федерального уряду Мартіна Фітц, повідомляє кореспондент Укрінформу.

      Читайте також: Інавгурація Зеленського: хто зі світових лідерів приїде до України

      При цьому Фітц зазначив, що канцлерка Німеччини продовжує спостерігати за ситуацією в Україні.

      Про конкретну дату я не можу поки що нічого сказати. Однак, як відомо, канцлер завжди має великий інтерес до розвитку ситуації в Україні і, звичайно ж, матиме на увазі можливість швидкої зустрічі,
      – сказала Фітц.

      Зазначимо, відразу після другого туру президентських вбиорів канцлер Німеччини Апривітала Володимира Зеленського з перемогою, пообіцявши Україні подальшу підтримку уряду Німеччини. Тоді вона додала, що була б рада незабаром прийняти Зеленського в Берліні.

      Коли відбудеться інавгурація Володимира Зеленського?Уранці 16 травня Верховна Рада нарешті затвердила дату інавгурації Володимира Зеленського відповідно до рішення нардепів, яке підтримали 315 осіб. Церемонія відбудеться 20 травня. Прес-служба Зеленського уже почала акредитувати журналістів на подію. За їхніми словами, інавгурація Володимира Зеленського розпочнеться о 10:00.

      Відповідно до Конституції, обраний президент мусить скласти присягу народові України на урочистому засіданні Верховної Ради, що проводять у сесійній залі українського парламенту. У день урочистого засідання Верховна Рада України не розглядає інших питань. Приведення Президента України до присяги здійснює Голова Конституційного Суду.

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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Ангела Меркель Президент України
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