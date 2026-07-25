Но в конце концов его упразднили. Об этом сообщили в оборонном технологическом кластере IRON Cluster .

Что сказали в IRON Cluster?

Мероприятие об оборонных технологиях IRON DEMO было запланировано в конце августа. Но после атаки в Киевскую область его немедленно решили отменить.

В IRON Cluster подчеркнули, что за три года существования кластера безопасность всегда была для них на первом месте.

Каждое наше событие за это время организовывалось с соблюдением жестких протоколов безопасности и с обязательным согласованием со всеми соответствующими органами. Но сегодня любые наши слова будут лишними,

– отметили там.

Кластер выразил соболезнования родным и близким погибших 24 июля и официально объявил, что событие IRON DEMO 2026 во Львове не состоится.

"Со всеми, кто регистрировался на событие как партнеры, экспоненты и участники, мы свяжемся лично", – добавили организаторы.

Напомним, что в результате целенаправленного российского удара по Киевщине погибли 10 человек, младшему было 19 лет. Еще около 100 человек получили ранения разных степеней.

В настоящее время организатор мероприятия , на котором произошла трагедия, задержан. Событие организовали самовольно без согласований с военным командованием, областной или районной военными администрациями и другими уполномоченными органами.