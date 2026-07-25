Но в конце концов его упразднили. Об этом сообщили в оборонном технологическом кластере IRON Cluster .
Что сказали в IRON Cluster?
Мероприятие об оборонных технологиях IRON DEMO было запланировано в конце августа. Но после атаки в Киевскую область его немедленно решили отменить.
В IRON Cluster подчеркнули, что за три года существования кластера безопасность всегда была для них на первом месте.
Каждое наше событие за это время организовывалось с соблюдением жестких протоколов безопасности и с обязательным согласованием со всеми соответствующими органами. Но сегодня любые наши слова будут лишними,
– отметили там.
Кластер выразил соболезнования родным и близким погибших 24 июля и официально объявил, что событие IRON DEMO 2026 во Львове не состоится.
"Со всеми, кто регистрировался на событие как партнеры, экспоненты и участники, мы свяжемся лично", – добавили организаторы.
Напомним, что в результате целенаправленного российского удара по Киевщине погибли 10 человек, младшему было 19 лет. Еще около 100 человек получили ранения разных степеней.
В настоящее время организатор мероприятия , на котором произошла трагедия, задержан. Событие организовали самовольно без согласований с военным командованием, областной или районной военными администрациями и другими уполномоченными органами.