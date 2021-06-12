"Мертвые души" и ненастоящие подписи: ЦИК отказала группе, которая хотела референдум по земле

Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации инициативной группе, которая хотела провести референдум по продаже земли. В частности из-за того, что в списках участников собрания были мертвые люди и почти полсотни записанных дважды.

В ЦИК рассказали, что группа 1 июня подала документы собрания граждан. Говорилось о проведении всеукраинского референдума по вопросу "Поддерживаете ли Вы запрет продажи земель сельскохозяйственного назначения кому-либо, кроме государства Украина?".

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ЦИК не зарегистрировала группу из-за нарушения

В документах группы говорилось, что на собрании были 10 927 граждан Украины. Именно они выбрали инициативную группу большинством.

Однако на собрании были представители ЦИК, которые указали на нарушение закона во время образования инициативной группы. В частности ЦИК установила, что:

в списках участников собрания 47 человек были включены в них дважды ;

; при этом подписи напротив одинаковых фамилий и других персональных данных визуально отличаются;

также в списках участников указаны сведения о 19 умерших лицах , напротив фамилий которых есть подписи;

, напротив фамилий которых есть подписи; более того, 17 человек из указанных "мертвых душ" включены в список членов инициативной группы.

Поэтому комиссия решила, что данные о результатах голосования были искажены. Ведь в протоколе собрания граждан Украины отметили 11 873 участника собрания.

Изложенные обстоятельства дали Комиссии основания для вывода о нарушении процедуры создания инициативной группы, что является основанием для отказа в ее регистрации...

– заявили в ЦИК.

Кроме того, в начале мая ЦИК уже зарегистрировала группу, которая вынесла вопрос "Поддерживаете ли Вы возможность продажи земель (земельных участков) сельскохозяйственного назначения в Украине?". Комиссия отметила, что вопросы групп по сути совпадают, что является еще одним основанием отказать в регистрации.

В начале мая ЦИК зарегистрировала 5 инициативных групп всеукраинского референдума по народной инициативе. Вопросы потенциального голосования будут касаться газа, земли, продажи стратегических предприятий, игорного бизнеса и легализации марихуаны.

Кстати, в апреле 2021 года президент Владимир Зеленский подписал закон о всеукраинском референдуме, который призван "предоставить народу право самостоятельно и напрямую, без участия политиков, решать государственные вопросы".



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