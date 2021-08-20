Мертвые медузы и водоросли заполонили популярный пляж на Херсонщине: шокирующие видео
Источник:Facebook-сообщество "Счастливцево"
В курортном селе Счастливцево на Арабатской Стрелке после шторма пляж покрыло водорослями и медузами. В сети туристы жалуются касаемо такого отдыха на Херсонщине.
Об этом инциденте сообщили 18 августа. Также опубликовали соответствующее видео.
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Пляж усыпан водорослями и трупами медуз
По словам автора поста, после шторма накануне весь пляж – в водорослях. Также появились трупы медуз.
А Черное море – в каких-то маленьких красных водорослях. Непонятно, что это такое,
– отмечает женщина.
В комментариях к видео мысли пользователей по ситуации на пляже разделились. Одни выразили свое разочарование таким отдыхом, другие же отметили, что это обычное явление после шторма.
Водоросли и мертвые медузы на пляже на Херсонщине: смотрите видео
Также в сети появились кадры с местного пляжа в Счастливцево, которое сняли 19 августа. На ролике видно, что вода стала более чистой, впрочем в море – немало медуз.
"Три дня был шторм – такого не было! Сегодня штиль", – подчеркнул автор видео Сергей Сергеевич.
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