Мертвые покоя не дают: Россия ввела санкции против покойного Джона Маккейна

Россия ввела санкции почти против тысячи россиян. Однако самое интересное, что санкции ввели даже против покойного сенатора Джона Маккейна, который умер еще в 2018 году.

Первым санкции против покойного сенатора заметил журналист Остап Ярыш. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке и добавил скриншот с сайта российского МИД.

Напомним Даже актеру Моргану Фриману: Россия навсегда запретила въезд Байдену, Остину и Псаки

Мертвым запрещают въезд в Россию

Казалось бы, наверное, МИД России просто забылл, что сенатор Джон Маккейн умер. Однако в перечне подсанкционных лиц ясно указано, что политик умер еще в августе 2018 года. Журналист Остап Ярыш уже иронизировал, что мертвым запрещают въезд в Россию.

Россия ввела санкции против покойного сенатора Джона Маккейна. Я не шучу. Новые санкции запрещают гражданам США въезд в Россию,

– так прокомментировал эту ситуацию журналист.



Маккейн в санкционном списке России почти через 4 года после своей смерти / Скриншот

Россия не впервые вводит санкции против мертвых

В марте 2022 года Россия ввела санкции против США. В том числе ряду политиков запретили въезд в Россию, что лишь вызвало смех в сети. Люди шутили, что президент США Джо Байден теперь не сможет уехать в Сызрань или Саратов.

Однако россияне только опозорились. Ведь, как отметила спикер Белого дома Джен Псаки, Россия ввела санкций против Джозефа Робинета Байдена – покойного отца действующего президента США. В то время как полное имя американского президента – Джозеф Робинетт Байден-младший.

Почему Маккейн не дает россиянам покоя

Искать логические причины того, почему сенатор Маккейн появился в санкционном списке США – не стоит. Однако очевидно, что сенатор Джон Маккейн, которого еще при жизни называли великим другом Украины, не дает россиянам покоя.

Украинцам американский сенатор известен еще с 2013 года. Тогда Маккейн приехал в Киев во время Революции Достоинства и выступил на главной сцене на Майдане Независимости со словами поддержки.

После того, как Россия аннексировала украинский полуостров Крым и начала войну на Донбассе, Маккейн критиковал тогдашнего президента США Барака Обаму за то, что тот уделял недостаточно внимания украинскому вопросу.

Покойный сенатор был в городе, который сегодня больше всего страдает из-за войны – Мариуполе. Там он встретил новый 2017 год. Тогда он призвал предоставить нашему государству летальное оружие. Когда в конце года в Белом доме согласились передать Украине противотанковые ракеты Javelin, сенатор отметил, что с этим решением США опоздали на годы.

После избрания на пост президента США Дональда Трампа, Маккейн стал беспощадно критиковать его из-за позиции в отношении главы Кремля.

Большой друг Украины умер 25 августа 2018 года на 82 году жизни. Причиной смерти стал рак. Днем ранее сенатор решил прекратить лечение. Больше о Джоне Маккейне читайте в нашем материале.

Интересно – что Маккейн говорил о Путине еще в 2014 году: смотрите видео