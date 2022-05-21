Першим санкції проти покійного сенатора помітив журналіст Остап Яриш. Про це він написав на своїй сторінці у фейсбуці та додав скриншот з сайту російського МЗС.

Нагадаємо Навіть актору Моргану Фріману: Росія назавжди заборонила в'їзд Байдену, Остіну та Псакі

Мертвим забороняють в'їзд у Росію

Здавалося б, напевно МЗС Росії просто забуло, що сенатор Джон Маккейн помер. Однак у переліку підсанкційних осіб чітко вказано, що політик помер ще у серпні 2018 року. Журналіст Остап Яриш уже зіронізував, що мертвим забороняють в'їзд до Росії.

Росія ввела санкції проти покійного сенатора Джона Маккейна. Я не жартую. Нові санкції забороняють громадянам США в'їзд до Росії,

– так прокоментував цю ситуацію журналіст.



Маккейн у санкційному списку Росії за майже 4 роки після своєї смерті / Скриншот

Росія не вперше вводить санкції проти мертвих

У березні 2022 року Росія ввела санкції проти США. У тому числі низці політиків заборонили в'їзд до Росії, що лише викликало сміх у мережі. Люди жартували, що президент США Джо Байден тепер не зможе поїхати в Сизрань або в Саратов.

Однак росіяни тільки зганьбилися. Адже, як зазначила речниця Білого дому Джен Псакі, Росія ввела санкцій проти Джозефа Робінетта Байдена – покійного батька чинного президента США. У той час, як повне ім'я американського президента – Джозеф Робінетт Байден-молодший.

Чому Маккейн не дає росіянам спокою

Шукати логічних причин того, чому сенатор Маккейн з'явився у санкційному списку США – не варто. Однак, очевидно, що сенатор Джон Маккейн, якого ще за життя називали великим другом України, не дає росіянам спокою.

Українцям американський сенатор відомий ще з 2013 року. Тоді Маккейн приїхав до Києва під час Революції Гідності й виступив на головній сцені на Майдані Незалежності зі словами підтримки.

Після того, як Росія анексувала український півострів Крим та розпочала війну на Донбасі Маккейн критикував тодішнього президента США Барака Обаму за те, що той приділяв недостатньо уваги українському питанню.

Покійний сенатор бував у місті, яке сьогодні ледь не найбільше страждає через війну – Маріуполі. Там він зустрів новий 2017 рік. Тоді він закликав надати нашій державі летальну зброю. Коли наприкінці року в Білому домі таки погодилися передати Україні протитанкові ракети Javelin, сенатор зауважив, що з цим рішенням США спізнилися на роки.

Після обрання на посаду президента США Дональда Трампа, Маккейн став нещадно критикувати його через позицію щодо очільника Кремля.

Великий друг України помер 25 серпня 2018 року на 82-році життя. Причиною смерті став рак. За день до цього сенатор вирішив припинити лікування. Більше про Джона Маккейна читайте у нашому матеріалі.

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