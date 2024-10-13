В лесу на Прикарпатье нашли тела двух грибников

Спасатели в Карпатах нашли тела двух грибников, которые ушли в лес и не вернулись. Трагедии произошли на Ивано-Франковщине.

Главное управление ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области сообщило, что жители пошли в лес и не вернулись 11 и 12 октября. Их нашли в Калушском и Коломыйском районах соответственно.

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Что известно о смерти людей в лесу

Сегодня утром (12 октября – 24 Канал) спасатели вместе с местными жителями обнаружили тела двух мужчин в лесных массивах Калушского и Коломыйского районов,

– заявили в ГСЧС.

Спасатели сообщили, что 12 октября родные сообщили об исчезновении жителя Коломыйского района, 1971 года рождения. Мужчина 11 октября утром пошел на грибы возле села Товмачик Коломыйской территориальной общины и не вернулся домой.

Поисковые работы продолжались всю ночь, но, к сожалению, утром тело мужчины нашли спасатели и местные жители. Погибшего, спасатели транспортировали в населенный пункт,

– рассказали в ГСЧС.

Кроме того, 11 октября люди из Калушского района обратились с просьбой помочь в поисках местного жителя, 1963 года рождения. Он также пошел в лес собирать грибы возле села Завий Новицкой общины и не вернулся.

Утром 12 октября тело мужчины обнаружили местные жители.

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Редакция 24 Канала искренне соболезнует родным и близким умерших.

Спасатели призвали людей не идти в лес, если чувствуете себя плохо. Также в ГСЧС говорят, что: