Об этом сообщают в ГБР и "Суспильне Кропивницкий".

Какие меры пресечения избрал суд в отношении подозреваемых?

Сначала суд рассмотрел дело 28-летнего санитарного инструктора медицинской роты воинской части. Прокуроры просили взять его под стражу. Сам подозреваемый вину не признал и заявил, что его оклеветали потерпевшие. Также он отверг обвинения в пытках и просил избрать меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей.

Суд, однако, удовлетворил ходатайство стороны обвинения и поместил мужчину под стражу на 60 дней без залога. Подозреваемый заявил, что будет обжаловать это решение.

Вторым фигурантом дела был 29-летний делопроизводитель. Он также считал подозрение необоснованным и просил не применять к нему содержание под стражей. Суд вынес аналогичное решение – 60 дней под стражей без права внесения залога. После заседания делопроизводитель заявил, что обжаловать решение не будет, поскольку считает это бесперспективным.

Напомним, по данным ГБР, в мае 2026 года двух военнослужащих после выписки из больницы направили в медицинскую роту за нарушение установленного режима. После этого подозреваемые якобы решили самостоятельно "наказать" их за нарушение дисциплины. По версии следствия, они избивали потерпевших, а затем заперли их в хозяйственной постройке, где продолжили издевательства.

Один из военнослужащих потерял сознание. Его госпитализировали с черепно-мозговой травмой, переломом носа и другими телесными повреждениями. Другого потерпевшего, по данным ГБР, незаконно удерживали еще почти сутки. Впоследствии его также доставили в больницу с черепно-мозговой травмой, многочисленными ушибами и гематомами. Обоим военнослужащим сообщили о подозрении. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

Другие скандалы с участием полка "Скала"

Отметим, ранее журналисты сообщали, что за последние шесть месяцев в учебных центрах полка "Скала" зафиксировали 26 смертей, причем большинство погибших находилось в подразделении менее месяца. По их данным, речь шла преимущественно о молодых мужчинах без серьезных заболеваний или зависимостей. В большинстве случаев причиной смерти называли пневмонию, однако родственники погибших неоднократно заявляли о несвоевременном оказании медицинской помощи.

Кроме того, скандал вокруг 425-го штурмового полка "Скала" возник еще в апреле после заявлений волонтера Сергея Стерненко. Он обвинил командование подразделения в возможных значительных потерях военных во время штурма вблизи Покровска. Стерненко также обнародовал фрагменты видео, которые ранее распространяли российские ресурсы. На них видна уничтоженная украинская техника после атаки 31 марта, когда, по его словам, военные двигались колонной в районе Гришиного. В полку обвинения опровергли. Там подтвердили гибель двух военнослужащих в тот день, но заявили, что выводы Стерненко основывались на искаженной информации из российских источников.