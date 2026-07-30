Про це повідомляють в ДБР та Суспільне Кропивницький.

Які запобіжні заходи підозрюваним обрав суд?

Першим суд розглянув справу 28-річного санітарного інструктора медичної роти військової частини. Прокурори просили взяти його під варту. Сам підозрюваний вини не визнав і заявив, що його обмовили потерпілі. Також він відкинув звинувачення в катуванні та просив обрати запобіжний захід, не пов’язаний із триманням під вартою.

Суд, однак задовольнив клопотання сторони обвинувачення та відправив чоловіка під варту на 60 днів без застави. Підозрюваний заявив, що оскаржуватиме рішення.

Другим фігурантом справи був 29-річний діловод. Він також вважав підозру необґрунтованою та просив не застосовувати до нього тримання під вартою. Суд ухвалив аналогічне рішення – 60 днів під вартою без права внесення застави. Після засідання діловод заявив, що оскаржувати рішення не буде, оскільки вважає це безперспективним.

Нагадаємо, за даними ДБР, у травні 2026 року двох військовослужбовців після виписки з лікарні направили до медичної роти через порушення встановленого режиму. Після цього підозрювані нібито вирішили самостійно «покарати» їх за порушення дисципліни. За версією слідства, вони били потерпілих, а потім зачинили їх у господарській будівлі, де продовжили знущання.

Один із військовослужбовців знепритомнів. Його госпіталізували з черепно-мозковою травмою, переломом носа та іншими тілесними ушкодженнями. Іншого потерпілого, за даними ДБР, незаконно утримували ще майже добу. Згодом його також доставили до лікарні з черепно-мозковою травмою, численними забоями та гематомами. Обом військовослужбовцям повідомили про підозру. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

Інші скандали за участю полку "Скеля"

Зазначимо, раніше журналісти повідомляли, що за останні шість місяців у навчальних центрах полку "Скеля" зафіксували 26 смертей, причому більшість загиблих перебувала у підрозділі менш як місяць. За їхніми даними, йшлося переважно про молодих чоловіків без серйозних захворювань чи залежностей. У більшості випадків причиною смерті називали пневмонію, однак родичі загиблих неодноразово заявляли про несвоєчасне надання медичної допомоги.

Крім того, скандал навколо 425-го штурмового полку "Скеля" виник ще у квітні після заяв волонтера Сергія Стерненка. Він звинуватив командування підрозділу у можливих значних втратах військових під час штурму поблизу Покровська. Стерненко також оприлюднив фрагменти відео, які раніше поширювали російські ресурси. На них видно знищену українську техніку після атаки 31 березня, коли, за його словами, військові рухалися колоною в районі Гришиного. У полку звинувачення заперечили. Там підтвердили загибель двох військовослужбовців того дня, але заявили, що висновки Стерненка ґрунтувалися на викривленій інформації з російських джерел.