Месяц полномасштабной войны: в МИДе подытожили достижения и призывали изолировать Россию

Текст поста в фейсбуке:

Месяц полномасштабной войны, начатой ​​Россией против Украины и украинцев, против цивилизованного мира, против человечности, демократии и свободы.

Украина сражается на стороне света, уже месяц защищает от российской агрессии всю Европу.

Украинская дипломатия во главе с Президентом Украины приближает день победы:

мощные санкции разрушают российскую экономику

ряд российских банков отключен от SWIFT

воздушное пространство Европы закрыто для российских самолетов

более 240 компаний уже ушли с российского рынка

за этот месяц Россия стала мировым изгнанником: ее выгнали из Совета Европы, отстранили от работы в Дунайской Комиссии.

Украина одержала безоговорочную победу в Международном Суде ООН

141 государство поддержало резолюцию ГА ООН "Агрессия против Украины"

партнеры предоставляют Украине усиленную военную, гуманитарную и финансовую помощь

Украина призывает партнеров

помочь закрыть небо

полностью изолировать Россию

предоставить Украине членство в ЕС

Остановим российскую агрессию вместе!