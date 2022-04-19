В мессенджере от Telegram появился перевод сообщений каналов на украинском языке

Мессенджер Telegram стал большой площадкой для получения информации о войне в Украине. Создатели программы решили поспособствовать распространению информации.

Весь мир внимательно следит за героической борьбой против российских оккупантов. Разработчики мессенджера Telegram позаботились о том, чтобы мир скорее мог узнавать информацию из украинских первоисточников.

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Новая функция в Telegram

Теперь в телеграме доступен автоматический перевод сообщений с украинского языка. Для использования этой опции следует только выбрать необходимый параметр в настройках.

Теперь пользователи со всего мира могут узнавать оперативную информацию из украинских первоисточников. Это положительно повлияет на информирование мирового сообщества о зверствах и преступлениях россиян в Украине.

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