Увесь світ уважно стежить за героїчною боротьбою України проти російських окупантів. Розробники месенджера Telegram попіклувалися про те, щоб світ швидше міг дізнаватися інформацію з українських першоджерел.

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Нова функція в Telegram

Тепер у телеграмі доступний автоматичний переклад повідомлень українською мовою. Для користування цією опцією варто лише обрати необхідний параметр у налаштуваннях.

Відтак, тепер користувачі з усього світу можуть дізнаватися оперативну інформацію з українських першоджерел. Це позитивно вплине на інформування світової спільноти про звірства та злочини росіян в Україні.

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