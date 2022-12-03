Месси забивает в ворота Австралии в своем 1000-м матче и перегнал Роналду по голам на ЧМ – видео

На 35-й минуте матча между Аргентиной и Австралией Лионель Месси открывает счет - 1:0. Он перегнал Роналду и Марадону на голы на чемпионатах мира. Теперь у Месси 9 забитых мячей на мундиалях.

Команды проводят довольно ленивый первый тайм. Можно сказать, что Аргентина реализовала свой первый серьезный момент за матч.

Лионель Месси подхватил мяч в штрафной Австралии и отправил его под стойку ворот соперника - 1:0 на табло. Это первый гол аргентинца в плей-офф ЧМ, раньше он забивал только на груповом этапе, пишет 24 канал.

Видео гола Лионеля Месси: