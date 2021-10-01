Месть со стороны властей Грузии, – в ОП отреагировали на задержание Саакашвили
Источник:"РБК-Украина"
В Офисе Президента отреагировали на задержание Михеила Саакашвили в Грузии. У Владимира Зеленского такой шаг воспринимают как месть политику. В Министерство иностранных дел пригласили главу посольства Грузии в Украине, чтобы получить от него официальное разъяснение инцидента.
Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк отметил, что новости о задержании на территории Грузии гражданина Украины Михеила Саакашвили нельзя воспринимать как нечто нормальное.
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Реакция ОП на задержание Саакашвили
Особенно (невозможно воспринимать – 24 канал) тот жесткий настрой, с которым эти новости подаются с грузинской стороны, и который свидетельствует об определенном мотиве мести в отношении Сааакашвили,
– подчеркнул Подоляк.
Он добавил, что украинские дипломаты продолжают выяснять детали задержания политика и готовы оказывать помощь председателю исполнительного комитета Национального совета реформ.
"Наше посольство в Грузии не получило сразу официальных разъяснений, однако наши консулы несмотря ни на что окажут необходимую помощь Саакашвили", – добавил советник главы ОП.
В Министерство иностранных дел уже пригласили главу посольства Грузии в Украине. От него ожидают дополнительных объяснений по задержанию.
Задержание Саакашвили в Грузии: что известно
- Утром 1 октября Михеил Саакашвили сообщил, что вернулся на родину впервые за последние 7 лет. Он уточнил, что находится в городе Батуми.
- Грузинские силовики заявили, что политик не пересекал государственную границу. А спикер грузинского парламента подчеркнул, что Саакашвили в Грузии нет, а его видео – фейк.
- Однако вечером премьер-министр Ираклий Гарибашвили рассказал, что Саакашвили задержали. В окружении третьего президента Грузии эту информацию сначала не подтверждали, но впоследствии появились кадры, которые не оставили сомнений.
- На родине против Саакашвили ранее возбудили несколько уголовных дел. Его грозит до 6 лет заключения. Сейчас политика доставили в Руставскую тюрьму недалеко от Тбилиси.