Месть со стороны властей Грузии, – в ОП отреагировали на задержание Саакашвили

В Офисе Президента отреагировали на задержание Михеила Саакашвили в Грузии. У Владимира Зеленского такой шаг воспринимают как месть политику. В Министерство иностранных дел пригласили главу посольства Грузии в Украине, чтобы получить от него официальное разъяснение инцидента.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк отметил, что новости о задержании на территории Грузии гражданина Украины Михеила Саакашвили нельзя воспринимать как нечто нормальное.

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Реакция ОП на задержание Саакашвили

Особенно (невозможно воспринимать – 24 канал) тот жесткий настрой, с которым эти новости подаются с грузинской стороны, и который свидетельствует об определенном мотиве мести в отношении Сааакашвили,

– подчеркнул Подоляк.

Он добавил, что украинские дипломаты продолжают выяснять детали задержания политика и готовы оказывать помощь председателю исполнительного комитета Национального совета реформ.

"Наше посольство в Грузии не получило сразу официальных разъяснений, однако наши консулы несмотря ни на что окажут необходимую помощь Саакашвили", – добавил советник главы ОП.

В Министерство иностранных дел уже пригласили главу посольства Грузии в Украине. От него ожидают дополнительных объяснений по задержанию.

Задержание Саакашвили в Грузии: что известно