Как фейк о "месте за Макеевку" стал официальным подтверждением колоссальных потерь России

Минобороны России официально подтвердило массовые потери своих солдат в Макеевке. Официально, но в своей манере.

Россияне отразили собственные потери

Шокирующая цифра одномоментных потерь российских оккупантов в Макеевке (по российским же данным число убитых и раненых составляет порядка 600 человек) зашла в российское инфополе лучше, чем официальное враньё.

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Минобороны России начало беспорядочно уничтожать на своих брифингах "Хаймарсы". Но это не помогло. Чтобы забить негатив, они пошли дальше.

Минобороны России начало разгонять сигнал, что в результате "актов возмездия" в Краматорске убито более 600 украинских военнослужащих. Цифра "600" тут неслучайна – это классический пример российской тактики "отзекркаливания".

Макеевка – несколько подлодок "Курск"

Это как раз признание, что они борются с распространением конкретной цифры. Сейчас эту цифру гонят из всех российских утюгов. В скором времени российское население будет убеждено, что "потери 600 человек" – это об украинцах.

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Россияне "зеркалят" в лоб именно тогда, когда есть четкое попадание в конкретный факт. Чтобы создавалась картинка: "Да, это правда, но это не о нас, а о них. Вы что-то путаете".

"Макеевка" – это несколько (не буду сейчас уточнять 2,3,4) подлодок "Курск" убитыми. Традиции вранья о потерях за 20 лет в России только укрепились.