На местах гражданских жилищ в Чугуеве – сплошные пожарища и воронки
Источник:Министерство обороны Украины
Военные журналисты показали последствия "русского мира" в Чугуеве. Разрушенные жилища, воронки от авиабомб и испуганные люди. Все это принесли с собой российские захватчики.
Оккупанты уничтожают все, что попадается на их пути. Разрушили они также и город Чугуев на Харьковщине. После агрессоров здесь остались разрушенные дома и котлованы от авиабомб.
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Жители пытаются уехать
Когда-то здесь был обычный гражданский дом, нынче от "подарков" с неба в виде ФАБ-500 от российских летчиков здесь мало что путного осталось. Только руины и воронки,
– говорит журналист.
Смотрите репортаж военных журналистов из Чугуева:
Ежедневно все больше гражданских пытаются покинуть город. В основном людей вывозят в Полтаву. Речь идет о женщинах, детях и людях почтенного возраста. Они стремятся спастись, ведь есть информация, что российские войска возобновят атаки с этого направления.
Напомним, что у российских оккупантов новая стратегическая цель. Они постараются изо всех сил захватить территорию Донецкой и Луганской областей.
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