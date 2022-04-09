Окупанти знищують все, що трапляється на їхньому шляху. Поруйнували вони також і місто Чугуїв, що на Харківщині. Після агресорів тут залишилися поруйновані будинки та котловани від авіабомб.

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Мешканці намагаються виїхати

Колись тут був звичайний цивільний будинок, нині від "подарунків" з неба у вигляді ФАБ-500 від російських льотчиків тут мало що путнього залишилося. Тільки руїни та воронки,

– каже журналіст.

Дивіться репортаж військових журналістів з Чугуєва:

Щодня все більше цивільних намагаються покинути місто. Здебільшого людей вивозять до Полтави. Мовиться про жінок, дітей і людей поважного віку. Вони прагнуть врятуватися, адже є інформація, що російські війська відновлять атаки з цього напрямку.

Нагадаємо, що в російських окупантів нова стратегічна ціль. Вони намагатимуться щосили захопити територію Донецької та Луганської областей.

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