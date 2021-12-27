Местами 50 сантиметров снега: Калифорнией пронеслись вьюги

27 декабря 2021 , 18:49
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Источник:

ABC

В штате Калифорния в США выпало рекордное количество снега. В частности, в некоторых регионах выпало до 50 сантиметров снега.

Кое-где из-за непогоды пришлось перекрыть трассы. Спасатели предупредили о снеге и ветре в течение нескольких дней.

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Снег в Калифорнии покрыл несколько частей штата. В частности:

  • в ночь с пятницы на субботу, 24 из 25 декабря, в Хоумвуде на западном побережье озера Тахо выпало 50 сантиметров снега;
  • ориентировочно 30 сантимеров снега выпало на курорте Northstar в округе Невада;
  • на горном курорте Маунт-Руз на юго-западной территории Рино – 25 сантиметров снега.

Из-за непогоды пришлось перекрыть несколько трасс. В частности, с 25 по 27 декабря закрыли 113-километровый участок автомагистрали через район озера Тахо до границы штата Невада.

Департамент транспорта Калифорнии также закрыл много других дорог, предупредил об этом автомобилистов,
– говорится в сообщении.

Кроме того, метеорологическая служба предупредила о штормовом предупреждении в районе озера Тахо до 1 часа ночи вторника – то есть 27 декабря. В частности, его объявили из-за сильного снегопада и порывов ветра до 72 километров в час.

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Автор: Діана Квасневська