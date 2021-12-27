Подекуди через негоду довелось перекрити траси. Рятувальники попередили про сніг та вітер протягом декількох днів.

До теми В Україну йдуть сильні снігопади: рятувальники попередили про небезпеку

Каліфорнію засипало снігом: через негоду перекривали траси

Сніг у Каліфорнії накрив декілька частин штату. Зокрема:

в ніч із п'ятниці на суботу, 24 з 25 грудня, в Хоумвуді на західному побережжі озера Тахо випало 50 сантиметрів снігу;

орієнтовно 30 сантимерів снігу випало на курорті Northstar в окрузі Невада;

на гірничому курорті Маунт-Руз на південно-західній території Рино – 25 сантиметрів снігу.

Через негоду довелось перекрити декілька трас. Зокрема від 25 до 27 грудня закрили 113-кілометрову ділянку автомагістралі через район озера Тахо до кордону штату Невада.

Департамент транспорту Каліфорнії також закрив багатьо інших доріг, попередив про це автомобілістів,

– мовиться у повідомленні.

Окрім того, метеорологічна служба попередила про штормове попередження у районі озера Тахо до 1 години ночі вівторка – тобто 27 грудня. Зокрема його оголосили через сильний снігопад та пориви вітру до 72 кілометрів за годину.

Коротко про негоду в Україні та світі

25 грудня мешканців Чернігова накрила гроза, але при цьому – не припинявся й снігопад.

26 грудня у карпатських горах місцями сніговий покрив сягає 2 метрів. Там температура повітря сягнула -11,6 градуса.

Перед тим, 24 грудня, гору Піп Іван Чорногірський огорнула потужна хуртовина. Там видимість була до 30 метрів. Температура повітря також сягнула -11 градусів.

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