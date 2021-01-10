На месте катастрофы Boeing в Индонезии нашли детскую кофту: могла погибнуть целая семья – фото
На месте катастрофы Boeing в Индонезии обнаружили кофту маленькой девочки. И она могла находиться на борту вместе с мамой. Дело в том, что женщина до трагедии опубликовала селфи с детьми, и на фотографии – та самая кофта.
В сети узнали кофту маленького ребенка
Фото с розовой кофточкой ребенка в руках спасателя распространили в сети. Пользователи соцсетей нашли фотографию семьи, сделанную в аэропорту до катастрофы. На кадрах девочка лет 5 была одета в ту же одежду. Об этом сообщает ТСН.
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Розовая кофта, которую нашли спасатели, могла быть на одной из пассажирок Boeing, который разбился в Индонезии / Фото взято из соцсетей
Более того, эта же кофта была на девочке во время отдыха в столице Индонезии. Ее мать Ратих Виндания публиковала в инстаграме много соответствующих фотографий и видео.
Видео с девочкой в, вероятно, той самой розовой кофте
Однако пока рано говорить о смерти семьи и эта информация пока является неподтвержденной. Брат женщины, который теперь ведет страницу Ратих в соцсетях, просит молиться, чтобы "случилось чудо". По словам мужчины, женщина изначально планировала осуществить рейс на другом самолете, но все изменилось в последнюю минуту по неизвестной ему причине.
К слову, члены поисково-спасательной команды нашли также детские ботинки. Однако, кому они принадлежат, – пока неизвестно.
Детские ботинки на месте катастрофы Boeing в Индонезии: смотрите видео
Пока ни одной подтвержденной смерти нет
Полиция, со своей стороны, попросила родственников пассажиров и членов борта предоставить информацию, которая поможет идентифицировать любые найденные тела. Говорится, в частности, о стоматологических записях и образцах ДНК.
Между тем, родные ждут в аэропорту и надеются на хорошие новости. Хотя некоторые – уже в отчаянии и не сдерживают слез.
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Коротко о катастрофе Boeing 737-500 в Индонезии
- Речь идет о пассажирском самолете Boeing 737-500 авиакомпании Sriwijaya Air.
- Судно выполняло 9 января рейс SJ182 с индонезийской столицы Джакарты в Понтианак.
- Сначала появилось сообщение, что самолет исчез с радаров. А через некоторое время министр транспорта Индонезии Буди Карья Сумади сообщил, что он упал в море. Кроме того, в сети опубликовали видео поисковой операции.
- Впоследствии заместитель руководителя национального поисково-спасательного агентства Индонезии Сурия Аджи рассказал, что самолет не подавал сигнала тревоги.
- Уже точно известно, что на борту были 62 человека – 50 пассажиров и 12 членов экипажа. В общем 43 взрослых, 7 детей и 3 младенцев. Все они являются гражданами Индонезии. К сожалению, никто не выжил.
- Спасатели уже установили местоположение 2 черных ящиков. Их надеются получить в ближайшее время.
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