На місці катастрофи Boeing у Індонезії виявили кофту маленької дівчинки. І вона могла перебувати на борту разом із мамою. Річ у тім, що жінка до трагедії опублікувала селфі з дітьми, і на світлині – та сама кофта.

У мережі упізнали кофту маленької дитини

Фото з рожевою кофтинкою дитини в руках рятувальника поширили у мережі. Користувачі соцмереж знайшли світлину сім'ї, зроблену в аеропорту до катастрофи. На кадрах дівчинка років 5 була одягненою у той самий одяг. Про це повідомляє ТСН.

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Рожева кофта, яку знайшли рятувальники, могла бути на одній із пасажирок Boeing, який розбився в Індонезії / Фото взято з соцмереж

Більше того, ця ж кофта була на дівчинці під час відпочинку у столиці Індонезії. ЇЇ мати Ратіх Вінданія публікувала в інстаграмі багато відповідних фотографій і відео.

Відео з дівчинкою у, імовірно, тій самій рожевій кофті

Проте наразі рано говорити про смерть сім'ї і ця інформація поки є непідтвердженою. Брат жінки, який тепер веде сторінку Ратіх у соцмережах, просить молитися, щоб "трапилось диво". За словами чоловіка, жінка спочатку планувала здійснити рейс на іншому літаку, але все змінилося в останню хвилину з невідомої йому причини.

До слова, члени пошуково-рятувальної команди знайшли також дитячі черевики. Проте, кому вони належать, – поки невідомо.

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Наразі жодної підтвердженої смерті немає

Поліція, зі свого боку, попросила родичів пасажирів і членів борту надати інформацію, яка допоможе ідентифікувати будь-які знайдені тіла. Мовиться, зокрема, про стоматологічні записи та зразки ДНК.

Тим часом, рідні чекають у аеропорту та сподіваються на добрі новини. Хоча деякі – вже у розпачі та не стримують сліз.

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