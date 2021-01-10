На місці катастрофи Boeing у Індонезії знайшли дитячу кофту: могла загинути ціла сім'я – фото
На місці катастрофи Boeing у Індонезії виявили кофту маленької дівчинки. І вона могла перебувати на борту разом із мамою. Річ у тім, що жінка до трагедії опублікувала селфі з дітьми, і на світлині – та сама кофта.
У мережі упізнали кофту маленької дитини
Фото з рожевою кофтинкою дитини в руках рятувальника поширили у мережі. Користувачі соцмереж знайшли світлину сім'ї, зроблену в аеропорту до катастрофи. На кадрах дівчинка років 5 була одягненою у той самий одяг. Про це повідомляє ТСН.
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Рожева кофта, яку знайшли рятувальники, могла бути на одній із пасажирок Boeing, який розбився в Індонезії / Фото взято з соцмереж
Більше того, ця ж кофта була на дівчинці під час відпочинку у столиці Індонезії. ЇЇ мати Ратіх Вінданія публікувала в інстаграмі багато відповідних фотографій і відео.
Відео з дівчинкою у, імовірно, тій самій рожевій кофті
Проте наразі рано говорити про смерть сім'ї і ця інформація поки є непідтвердженою. Брат жінки, який тепер веде сторінку Ратіх у соцмережах, просить молитися, щоб "трапилось диво". За словами чоловіка, жінка спочатку планувала здійснити рейс на іншому літаку, але все змінилося в останню хвилину з невідомої йому причини.
До слова, члени пошуково-рятувальної команди знайшли також дитячі черевики. Проте, кому вони належать, – поки невідомо.
Дитячі черевики на місці катастрофи Boeing у Індонезії: дивіться відео
Наразі жодної підтвердженої смерті немає
Поліція, зі свого боку, попросила родичів пасажирів і членів борту надати інформацію, яка допоможе ідентифікувати будь-які знайдені тіла. Мовиться, зокрема, про стоматологічні записи та зразки ДНК.
Тим часом, рідні чекають у аеропорту та сподіваються на добрі новини. Хоча деякі – вже у розпачі та не стримують сліз.
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Коротко про катастрофу Boeing 737-500 у Індонезії
- Мовиться про пасажирський літак Boeing 737-500 авіакомпанії Sriwijaya Air.
- Судно виконувало 9 січня рейс SJ182 з індонезійської столиці Джакарти в Понтіанак.
- Спершу з'явилося повідомлення, що літак зник із радарів. А за деякий час міністр транспорту Індонезії Буді Карья Сумаді повідомив, що він упав у море. Крім того, у мережі опублікували відео пошукової операції.
- Згодом заступник керівника національного пошуково-рятувального агентства Індонезії Суріо Аджи розповів, що літак не подавав сигналу тривоги.
- Вже точно відомо, що на борту були 62 людини – 50 пасажирів і 12 членів екіпажу. Загалом 43 дорослих, 7 дітей і 3 немовлят. Усі є громадянами Індонезії. На жаль, ніхто не вижив.
- Рятувальники вже встановили місце розташування 2 чорних скриньок. Їх сподіваються дістати вже найближчим часом.
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