На месте обрушения многоэтажки в Майами вспыхнул пожар: что известно

В месте обрушения многоэтажки в Майами вспыхнул пожар. Речь идет о возгорании, которое находится глубоко под завалами.

Возгорание произошло внутри под завалами. Поэтому власти не могут назвать источник возгорания.

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В обрушенной многоэтажке в Майами – пожар

Пожар, возникший под завалами, мешает спасателям работать и искать людей. Глава округа Майами-Дейд Даниэлла Ливайн Кава заявила, что источник огня находится глубоко под завалами. Она заявила, что возгорание "очень глубокое" и размещено под завалами.

Предварительно известно, что спасатели пытаются локализовать возгорание. Для этого они выкапывали траншеи.

Какова причина пожара

Предварительно известно, что также вероятно взорвался один из нижних этажей на северной стороне. Также в воздухе была вонь. Предполагают, что это был запах подобный сере. Местные политики говорят, что была вонь.

Под завалами предположительно находятся более 100 человек. Ведь ранее власти сообщали, что количество пропавших без вести возросло до 159 человек.

Спасатели сделали траншеи, чтобы справиться с пожаром / Фото AP

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