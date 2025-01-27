Ассоциация городов Украины заявила о давлении на глав небольших громад и обратилась к президенту

Ассоциация городов Украины обратилась к президенту Владимиру Зеленскому. В объединении призвали украинского лидера защитить права граждан на местное самоуправление, демократию и справедливость.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обращение Ассоциации городов Украины.

К теме Как местные общины помогали ВСУ после того, как у них забрали "военный" и "силовой" НДФЛ

Что сказали в обращении Ассоциация городов Украины

В своем обращении Ассоциация городов Украины приводит примеры давления на глав небольших общин уже в январе 2025 года. Также в объединении отметили о предыдущих обращениях о нарушении законодательства, процедур и справедливости при проведении процессуальных действий правоохранительными и судебными органами в отношении представителей местного самоуправления.

В обращении говорится о давлении на:

главу Нетешинского городского совета – Александра Супрунюка ;

; председателя Дрогобычского городского совета – Тараса Кучму ;

; председателя Ирпенского городского совета – Александра Маркушина.

Системное давление на местное самоуправление ослабляет общины и Украину в целом, а следовательно приводит к ослаблению страны в войне с агрессором, делает сложнее путь к нашей Победе,

– отметили в ассоциации.

Ассоциация городов Украины написала обращение к Владимиру Зеленскому: смотрите документ

Там также отметили, что местное самоуправление является основой демократии и важной частью защиты независимости Украины во время полномасштабного вторжения. В обращении указано, что именно сильным местным самоуправлением наше государство отличается от путинской России.

"Обращаемся к Вам, Владимир Александрович, как к Президенту – Гаранта Конституции и Верховного Главнокомандующего Украины, защитить права граждан на местное самоуправление, демократию и справедливость, объединить усилия всех органов публичной власти в борьбе против РФ за Украину, за каждую общину, за каждого гражданина!" – говорится в документе.