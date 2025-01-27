Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звернення Асоціації міст України.

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Що сказали у зверненні Асоціація міст України

У своєму зверненні Асоціація міст України наводить приклади тиску на голів невеликих громад уже в січні 2025 року. Також в об'єднанні зазначили про попередні звернення про порушення законодавства, процедур і справедливості при проведенні процесуальних дій правоохоронними та судовими органами щодо представників місцевого самоврядування.

У зверненні мовиться про тиск на:

очільника Нетішинської міської ради – Олександра Супрунюка ;

; голову Дрогобицької міської ради – Тараса Кучму ;

; голову Ірпінської міської ради – Олександра Маркушина.

Системний тиск на місцеве самоврядування послаблює громади й Україну в цілому, а отже призводить до послаблення країни у війні з агресором, робить складнішим шлях до нашої Перемоги,

– зазначили в асоціації.

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Там також наголосили, що місцеве самоврядування є основою демократії та важливою частиною захисту незалежності України під час повномасштабного вторгнення. У зверненні зазначено, що саме сильним місцевим самоврядуванням наша держава відрізняється від путінської Росії.

"Звертаємось до Вас, Володимире Олександровичу, як до Президента – Гаранта Конституції та Верховного Головнокомандувача України, захистити права громадян на місцеве самоврядування, демократію та справедливість, об’єднати зусилля всіх органів публічної влади в боротьбі проти РФ за Україну, за кожну громаду, за кожного громадянина!" – мовиться у документі.