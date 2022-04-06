Местные даже сами себя освободят, – Хлань о том, что Херсонщину сдать невозможно

Сейчас ситуация в Херсоне достаточно сложная. Пока что захватчики стоят на "обороне" Херсона. Однако люди – несокрушимые.

Жители ждут, когда их освободят украинские защитники. Об этом сказал депутат Херсонского облсовета и представитель теробороны Сергей Хлань в эфире 24 канала.

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По его словам, несмотря на все трудности, херсонцы не теряют веру и надежду. Все уверены, что Херсонщина будет освобождена от оккупанта.

И заверил, что предавать город никто не собирается, несмотря на все слухи, которые распространялись.

Херсонщину сдать невозможно. Херсонцы сами не дадут это сделать. Они уже показали своими действиями, что этого быть не может. Горожане сами себя освободят,

– уверен Хлань.

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