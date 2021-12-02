Местные массово выезжают с оккупированных территорий на Донбассе – правозащитники

Россия снова собирает свои войска возле границ с Украиной, поэтому возможно возобновление масштабных боевых действий. На фоне обострения Восточная правозащитная группа провела опрос местных жителей.

Правозащитникам рассказали, что с оккупированных территорий люди выезжают преимущественно на территорию России. Это потому, что многие из них являются трудовыми мигрантами.

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Жители ОРДЛО работают в России и пытаются вывезти туда своих родных, потому что боятся военных действий.

Какие еще причины выезда

Покидают дома преимущественно жители населенных пунктов возле линии разграничения военного конфликта. Еще одной причиной выезда является невыплата заработной платы на оккупированной территории.

Кроме того, активно работает программа российских оккупантов "Соотечественники", направленная на освоение отдаленных районов России. Речь идет о Магадане, Нижнем Тагиле, Воркуте и т.д.

Более года Россия искусственно блокирует пропуск людей на подконтрольную Украине территорию. Оккупационные власти оправдываются якобы карантинными ограничениями.

Полный текст публикации Восточной правозащитной группы:

Из ОРДЛО массово выезжают местные жители, которые боятся возобновления боевых действий

В период обострения ситуации с возможным возобновлением боевых действий и российской агрессии сотрудники Восточной правозащитной группы проводили интервью с местными жителями и собирали информацию.

Местные жители выезжают из ОРДЛО преимущественно на территорию РФ, поскольку многие трудовые мигранты работают в РФ и пытаются увезти с собой семьи, потому что опасаются возобновления войны;

Уезжают преимущественно жители населенных пунктов близко расположенных к линии разграничения военного конфликта;

Также причины выезда обусловлены продолжением невыплаты заработной платы на территории ОРДЛО;

Также активно работает программа РФ "Соотечественники", которая направлена ​​на освоение отдаленных районов РФ (Магадан, Нижний Тагил, Воркута и т.п.).