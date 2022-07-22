Местные сообщают, что россияне попали ракетами в легендарный Аджигольский маяк, – Хлань

Жители Херсонщины сообщают, что россияне нанесли ракетный удар по Аджигольскому маяку. Захватчики запустили в него 3 ракеты.

Об этом рассказал советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань. россияне запустили в маяк 3 ракеты.

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Оккупанты атаковали самый высокий маяк Украины

Аджигольский маяк – самое высокое подобное сооружение в Украине, изображение которого в свое время даже украшало марку "Укрпочты". Маяк расположен вблизи села Рыбальче.

Местные жители сообщают, что до 2 российских ракет попали в основу маяка, еще 1 в конструкцию.

Сергей Хлань отметил, что парадоксален один момент – этот маяк строил российский инженер Владимир Шухов. А теперь россияне решили его уничтожить.

Советник главы ОВА отметил, что маяк был максимально устойчивым, однако российское варварство способно уничтожать все на своем пути.

Какие города россия обстреляла больше всего

Аджигольский маяк построен в 1911 году в Днепровском лимане. Причиной постройки этого маяка стало то, что устье Днепра является сложным местом для навигации, поэтому сооружение существенно упростило судоходство в лимане.

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что с начала полномасштабной войны в Украине, больше всего обстрелов подвергся город Изюм в Харьковской области – там россия ударила ракетами 476 раз. При этом город от 2 апреля находится в оккупации. Люди, которым удалось выехать оттуда, говорят, что Изюм почти полностью уничтожен.

На втором месте количество ракетных ударов Мариуполь. Однако по результатам атак город наиболее пострадал за время полномасштабного вторжения.

На третьем месте Николаев, который чуть ли не каждый день испытывает ракетные удары. За все время полномасштабной войны по городу не били более 20 дней.

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