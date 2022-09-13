Национальная гвардия Украины поделилась трогательным моментом, как жители Харьковщины встречают ВСУ. Украинские защитники раздают гуманитарную помощь, а местные говорят, что уже очень давно ждали их.

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200 дней оккупации

С первых дней войны территории Харьковщины находились в оккупации российских войск. Эти 200 дней принесли местным много мучений и страданий.

Сейчас, когда ВСУ изо дня в день освобождает украинские города и отгоняет врага к государственной границе, жители освобожденных городов и сел со слезами на глазах поздравляют наших военных и рассказывают им о пережитом.

Дай Бог вам здоровья! Мы вас так ждали, так ждали… Целых 200 дней. Мы так рады, так рады…,

– обращается женщина к украинским защитникам.

Трогательное видео встречи жителей Харьковщины и ВСУ: смотрите видео

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Контрнаступление на Харьковщине: коротко о главном

Только за сутки украинская армия, благодаря молниеносному контрнаступлению, установила контроль над Изюмом, Бугаевкой, Чистоводовкой, Липчановкой, Капитоловкой, Левковкой, Спиваковкой и Каменкой. Также ВСУ удалось освободить многие другие населенные пункты.

ВСУ продолжают активно увольнять Харьковщину. Украинским военным удалось деоккупировать и зачистить весь северо-восток области.

Оккупанты в панике убегают с Харьковщины и оставляют огромное количество оружия. Украинские пограничники показали полученные "трофеи".

с Харьковщины и оставляют огромное количество оружия. Украинские пограничники показали полученные "трофеи". Украинские воины установили государственный флаг в селе Терново и взяли под контроль государственную границу на северо-востоке Харьковщины.

на северо-востоке Харьковщины. К слову, спикер восточной группировки войск Сергей Череватый рассказал, почему контрнаступление на Харьковщине получилось таким успешным. По словам спикера, план наступления был тщательно спланирован и отработан. Большую роль сыграл также боевой дух украинских военных.

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