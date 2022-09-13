Національна гвардія України поділилася зворушливим моментом, як жителі Харківщини зустрічають ЗСУ. Українські захисники роздають гуманітарну допомогу, а місцеві кажуть, що вже дуже давно чекали на них.

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200 днів окупації

З перших днів війни території Харківщини перебували в окупації російських військ. Ці 200 днів принесли місцевим багато мук та страждань.

Зараз, коли ЗСУ день у день звільняє українські міста та відганяє ворога до державного кордону, жителі звільнених міст та сіл зі сльозами на очах вітають наших військових та розповідають їм про пережите.

Дай Бог вам здоров'я! Ми вас так чекали, так чекали… Цілих 200 днів. Ми такі раді, такі раді…,

– звертається жінка до українських захисників.

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Контрнаступ на Харківщині: коротко про головне

Лише за одну добу українська армія, завдяки блискавичному контрнаступу, встановила контроль над Ізюмом, Бугаївкою, Чистоводівкою, Липчанівкою, Капитолівкою, Левківкою, Співаківкою та Кам'янкою. Також ЗСУ вдалося звільнити багато інших населених пунктів.

ЗСУ продовжують активно звільняти Харківщину. Українським військовим вдалося деокупувати та зачистити весь Північний схід області.

Окупанти в паніці утікають із Харківщини й залишають величезну кількість зброї. Українські прикордонники показали отримані "трофеї".

із Харківщини й залишають величезну кількість зброї. Українські прикордонники показали отримані "трофеї". Українські воїни встановили державний прапор у селі Тернова і взяли під контроль державний кордон на північному сході Харківщини.

на північному сході Харківщини. До слова, речник східного угруповання військ Сергій Череватий розповів, чому контрнаступ на Харківщині вийшов таким успішним. За словами речника, план наступу був ретельно спланованим та відпрацьованим. Велику роль зіграв також бойовий дух українських військових.

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