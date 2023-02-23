Место и время не разглашают: Зеленский проведет пресс-конференцию в годовщину вторжения РФ

В годовщину полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля Владимир Зеленский проведет пресс-конференцию. Место и время ее проведения по очевидным причинам не разглашаются.

Подробности сообщили в Офисе Президента. Там отметили, что время и место будут знать только аккредитованные журналисты.

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Пресс-конференция будет называться "Февраль. Год несокрушимости". В Офисе Президента добавили, что аккредитация будет проводиться до 14:00 23 февраля. От одного СМИ может быть аккредитирован:

1 корреспондент,

1 оператор,

1 фотограф.

О времени и месте проведения мероприятия будет сообщено в письме – подтверждении аккредитации,

– отметили в ОП.

Выступление Путина перед федеральным собранием

Добавим, что 21 февраля Владимир Путин несколько часов оправдывал войну в Украине и врал о процветании России. Присутствующие дремали и вяло хлопали.

Основные тезисы по выступлению