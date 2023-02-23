Место и время не разглашают: Зеленский проведет пресс-конференцию в годовщину вторжения РФ
Источник:Офис Президента
В годовщину полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля Владимир Зеленский проведет пресс-конференцию. Место и время ее проведения по очевидным причинам не разглашаются.
Подробности сообщили в Офисе Президента. Там отметили, что время и место будут знать только аккредитованные журналисты.
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Пресс-конференция будет называться "Февраль. Год несокрушимости". В Офисе Президента добавили, что аккредитация будет проводиться до 14:00 23 февраля. От одного СМИ может быть аккредитирован:
- 1 корреспондент,
- 1 оператор,
- 1 фотограф.
О времени и месте проведения мероприятия будет сообщено в письме – подтверждении аккредитации,
– отметили в ОП.
Выступление Путина перед федеральным собранием
Добавим, что 21 февраля Владимир Путин несколько часов оправдывал войну в Украине и врал о процветании России. Присутствующие дремали и вяло хлопали.
Основные тезисы по выступлению
- Путин начал свою речь с фразы о том, что происходит она в непростое для России время. И, конечно, не обошел вниманием войну против Украины. В привычной для Путина манере, с заявлениями о неонацистах, ненависти "киевского режима".
- Не обошлось без заявлений о том, что нашим государством руководят извне. Вот маленький кусочек: "Западные лидеры тянули время и занимались "крючковязанием". Таким образом он пытался оправдать свою агрессию, а также нежелание к переговорному процессу.
- Заметим, что он в своей речи противоречил себе. Раньше ведь заявлял, что Ленин создал Украину. А на этот раз сказал: "Проект Украины начал сращиваться еще в 19 веке, еще в Австро-Венгрии, чтобы оторвать исторические земли от России, все повторяется".