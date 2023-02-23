Деталі повідомили в Офісі Президента. Там зазначили, що час та місце знатимуть лише акредитовані журналісти.

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Пресконференція матиме назву "Лютий. Рік незламності". В Офісі Президента додали, що акредитація буде проводитися до 14:00 23 лютого. Від одного ЗМІ може бути акредитовано:

1 кореспондента,

1 оператора,

1 фотографа.

Про час та місце проведення заходу буде повідомлено в листі – підтвердженні акредитації,

– наголосили в ОП.

Виступ Путіна перед федеральними зборами

Додамо, що 21 лютого Владімір Путін упродовж кількох годин виправдовував війну в Україні та брехав про процвітання Росії. Присутні дрімали та мляво плескали.

Основні тези з виступу