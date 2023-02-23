Деталі повідомили в Офісі Президента. Там зазначили, що час та місце знатимуть лише акредитовані журналісти.

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Пресконференція матиме назву "Лютий. Рік незламності". В Офісі Президента додали, що акредитація буде проводитися до 14:00 23 лютого. Від одного ЗМІ може бути акредитовано:

  • 1 кореспондента,
  • 1 оператора,
  • 1 фотографа.

Про час та місце проведення заходу буде повідомлено в листі – підтвердженні акредитації,
– наголосили в ОП.

Виступ Путіна перед федеральними зборами

Додамо, що 21 лютого Владімір Путін упродовж кількох годин виправдовував війну в Україні та брехав про процвітання Росії. Присутні дрімали та мляво плескали.

Основні тези з виступу

  • Путін почав свою промову з фрази про те, що відбувається вона у непростий для Росії час. І, ясна річ, не оминув увагою війну проти України. У звичній для Путіна манері, із заявами про неонацистів", ненависть "київського режиму".
  • Не минулося без заяв про те, що нашою державою керують ззовні. Ось лиш маленький шматочок: "Західні лідери тягнули час і займалися "гачков'язанням". Таким чином він намагався виправдати свою агресію, а також небажання до переговорного процесу.
  • Зауважимо, що він у своїй промові суперечив собі. Адже раніше заявляв, що Ленін створив Україну. А цього разу сказав: "Проєкт України почали зрощувати ще у 19 столітті, ще в Австро-Угорщині, щоб відірвати історичні землі від Росії, все повторюється".