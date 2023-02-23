Деталі повідомили в Офісі Президента. Там зазначили, що час та місце знатимуть лише акредитовані журналісти.
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Пресконференція матиме назву "Лютий. Рік незламності". В Офісі Президента додали, що акредитація буде проводитися до 14:00 23 лютого. Від одного ЗМІ може бути акредитовано:
- 1 кореспондента,
- 1 оператора,
- 1 фотографа.
Про час та місце проведення заходу буде повідомлено в листі – підтвердженні акредитації,
– наголосили в ОП.
Виступ Путіна перед федеральними зборами
Додамо, що 21 лютого Владімір Путін упродовж кількох годин виправдовував війну в Україні та брехав про процвітання Росії. Присутні дрімали та мляво плескали.
Основні тези з виступу
- Путін почав свою промову з фрази про те, що відбувається вона у непростий для Росії час. І, ясна річ, не оминув увагою війну проти України. У звичній для Путіна манері, із заявами про неонацистів", ненависть "київського режиму".
- Не минулося без заяв про те, що нашою державою керують ззовні. Ось лиш маленький шматочок: "Західні лідери тягнули час і займалися "гачков'язанням". Таким чином він намагався виправдати свою агресію, а також небажання до переговорного процесу.
- Зауважимо, що він у своїй промові суперечив собі. Адже раніше заявляв, що Ленін створив Україну. А цього разу сказав: "Проєкт України почали зрощувати ще у 19 столітті, ще в Австро-Угорщині, щоб відірвати історичні землі від Росії, все повторюється".