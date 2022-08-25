Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Петр Черник. Он объяснил, когда сдохнет путин – будет патрушев, не будет патрушева – будет бортников, не будет бортников – будет шойгу.

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Петр Черник отметил, если бы вышел из тюрьмы навальный, то обязательно сказал бы "братья украинцы, простите". Тогда с россии снимают санкции и они отъедают, потому что так было в 1991 году. И не только тогда, ведь американцы спасали их от голода еще в 19 веке.

Военный эксперт добавил, что у Никколо Макиавелли есть очень хорошее изречение: "хочешь знать как будет, изучи как было". У россиян нет традиции демократического бытия и не будет.

Черник назвал 4 момента, которые помогли бы украинцам "выдохнуть":

россия распадается на 15 – 20 государств,

у них забирают ядерное оружие,

отсекают от их нефти и газа,

Украина вступает в НАТО.

"Если путин завтра сдохнет – хорошая новость, прекрасно, желательно, чтобы в тяжелых муках. Но на его место придет еще хуже", – акцентировал военный эксперт.

По его словам, в России каждый второй путин, каждый третий сталин, каждый четвертый жуков, а каждый пятый николай второй. Именно поэтому пока эта нация не будет расчленена, однако никак не речь идет о геноциде россиян. Исключительно лишение их "величия" и задействование комплексной санации. Похожую на ту, которую в свое время прошли немцы, потому что были больны нацизмом, а также японцы, которые были больны империализмом.

Петр Черник подытожил, что пока не произойдет выздоровление, мы обречены быть с ними в состоянии огневого поражения. Жаль, что мы эти исторические уроки усваиваем столь огромной ценой

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